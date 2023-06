Rudi Garcia, una carriera fatta di alti e bassi, con la Roma due secondi posti consecutivi…

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Ha allenato Roma, Lille, Marsiglia, Al-Nassr, Le Mans, Saint-Etienne. Allenatore tatticamente poliedrico e particolarmente distinto, nonostante sappia pure lasciarsi andare da un punto di vista comunicativo contro le ingiustizie. Da allenatore ha vinto un campionato francese con il Lille nel 2010-11 e una coppa di Francia, nella stessa stagione. A ciò vanno aggiunte le semifinali di Champions con il Lione dopo aver eliminato Juve e City e soprattutto la finale di Europa League col Marsiglia. I suoi numeri in carriera in campionato:

La percentuale di vittorie invece si aggira intorno al 47%. Quanto al suo rendimento con la Roma, Garcia ottenne due secondi posti consecutivi conseguendo anche il temporaneo record di punti (85) in una stagione. In totale coi giallorossi 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine.

