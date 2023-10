“Rudi Garcia, un allenatore che la squadra campione d’Italia non avrebbe dovuto scegliere…”Michele Criscitiello distrugge cosi il tecnico francese!

Michele Criscitiello ha detto la sua sul momento che sta vivendo il Napoli attraverso le frequenze di Sportitalia:

“Il Napoli ha diversi problemi al momento. Il primo è Rudi Garcia, un allenatore che la squadra campione d’Italia non avrebbe dovuto scegliere. Se scegli lui per sostituire Spalletti fai un errore alla base: era in Arabia Saudita, si era lasciato con l’Al Nassr per volontà del club“. Ha evidenziato l’esperto giornalista attraverso le frequenze dell’emittente sportiva italiana.

Inoltre rivela: “La sua carriera ha riservato dei colpi di scena a sorpresa, ma non doveva essere l’allenatore del Napoli. De Laurentiis sa fare impresa sportiva, ma qui ha peccato di onnipotenza. Pensava di poter fare a meno di Spalletti e Giuntoli. Se vinci uno Scudetto a Napoli posso capire che succeda, ma si è dimostrato un grave equivoco. Il Napoli deve vincere lo Scudetto? Deve fare plusvalenze? Secondo me deve entrare nelle prime quattro”. Ha concluso Michele Criscitiello su Sportitalia.

