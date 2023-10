“Rudi Garcia sta riuscendo nella straordinaria impresa di rendere normale un organico molto importante come quello del Napoli…” Alfredo Pedullà distrugge il tecnico Rudi Garcia

Brutta prestazione del Napoli contro la Fiorentina. Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo social, ha analizzato la prestazione degli azzurri.

“Rudi Garcia sta riuscendo nella straordinaria impresa di rendere normale un organico molto importante come quello del Napoli. La sconfitta maturata per merito di un’ottima Fiorentina modellata da Italiano (che ha dato una rumba al suo collega francese) ha evidenziato che: 1) il Napoli ha un gioco che vive di sterili fiammate; 2) gente fuori ruolo come Raspadori non si può vedere”.

Poi ancora: “3) il memorabile triplo cambio che ha coinvolto Osimhen, Lobotka e Zielinski è roba da improvvisazione allo stato puro; 4) la spocchia e gli isterismi fuori dal campo dovrebbero lasciare il campo a un minimo di tutto. Siamo sotto il minimo”.

“La quinta cosa: quanto e come si vede la mano di un allenatore come Italiano; quanto e come si vede l’esatto contratto di Rudi il duro. Garcia faccia un bagno di umiltà, almeno quello. Non lo aspetteranno in eterno”, ha concluso Pedullà.

