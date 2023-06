Rudi Garcia si presenta ai tifosi azzurri, in conferenza stampa, per l’occasione scelta una location da urlo: Il Real Bosco di Capodimonte!

C’è grande attesa, dopo l’annuncio di ieri quindici giugno, per la primissima conferenza stampa del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia. Il francese raccoglierà la pesantissima eredità lasciata da Luciano Spalletti, capace prima di riportare gli azzurri in Champions League dopo una assenza di due anni e poi di portare a casa uno scudetto dopo ben 33 anni. La SSC Napoli fa sapere che l’appuntamento è fissato per lunedì 19 giugno alle 17.30 presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

Vista la location suggestiva ed eccezionale l’ingresso alla conferenza sarà contingentato ed il club provvederà a garantire a tutti i media copertura tramite i propri canali ufficiali. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato di parlare del nuovo allenatore ai giornalisti presenti all’uscita dell’assemblea di Lega. Il patron aveva invece accolto Garcia con un tweet:

“Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato negli ultimi dieci giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”.

