“Rudi Garcia quinta o sesta scelta. Cajuste e Natan non da scudetto. Basterà aver tenuto Osimhen?…” Commenta cosi, Paolo Bargiggia, il Napoli di Adl

Paolo Bargiggia, giornalista, ha criticato su Twitter le scelte di mercato del Napoli. Inoltre ha messo in evidenza anche un retroscena sull’approdo in panchina di mister Garcia, rivelando che Aurelio De Laurentiis avesse altre priorità prima di virare sul francese:

“Lo dicevo all’inizio della nuova stagione e poi a mercato in corso: il Napoli rischiava di indebolirsi parecchio: Garcia quinta o sesta scelta; Natan e Cajuste acquisti non da livello scudetto. Bene invece Lindstrom. Basterà aver tenuto Osimhen?”.

Rudi Garcia nel post gara contro la Lazio, ha evidenziato:

“Meritavamo di essere avanti all’intervallo perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, soprattutto a inizio gara – ha detto l’allenatore a Dazn -. Non abbiamo segnato, ma lo meritavamo. Poi sull’unica azione la Lazio ha fatto gol, abbiamo pareggiato presto, mentre nel secondo tempo siamo stati molto meno bravi sul palleggio, sulle occasioni create e la Lazio ha meritato la vittoria nella ripresa. Nel complesso un pareggio sarebbe stato più giusto, i ragazzi devono imparare che quando non si vince almeno non si perde. Contro la Lazio è meglio stare davanti nel punteggio che dietro perché altrimenti ti prendi dei rischi, ti esponi contro giocatori veloci.

