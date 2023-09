Rudi Garcia ora tocca a te…Anche un “nuovo acquisto” in arrivo alla ripresa del campionato!

Alla ripresa del campionato di Serie A il francese Rudi Garcia potrà puntare su un calciatore che finora si è visto sorprendentemente poco nelle prime uscite del suo Napoli. Uno di quelli che avevano fatto le fortune del predecessore in panchina. Il talentuoso calciatore è stato tra i migliori della scorsa stagione ed in tanti si stanno interrogando sul mancato impiego del neo allenatore in queste prime tre partite di campionato, che hanno fatto registrare già la prima sconfitta contro la Lazio dopo le sfide vittoriose contro Frosinone e Sassuolo.

La prova di Eljif Elmas contro l’Italia del suo mentore Spalletti ha fatto “sobbalzare” tifosi ed addetti ai lavori. Molti si sono chiesti perché il tecnico francese non abbia puntato su di lui ultimamente e sperano che alla ripresa della “contesa“, dia una possibilità al jolly che ha deciso diverse partite importanti lo scorso anno, risultando decisivo anche in chiave scudetto.

“Garcia avrà un “nuovo acquisto” da sfruttare alla ripresa”, si legge sulle pagine dei tifosi azzurri sui social, Eljif ci spera, la prova di stasera dimostra che è una grande risorsa per il presente ed il futuro del Napoli.

