‘Rudi Garcia non è come Luciano Spalletti’…frase ormai nota a Napoli!” Michele Criscitiello “si diverte” a rincarare la dose

Il Napoli del nuovo allenatore Rudi Garcia ha raccolto sei punti nelle prime tre giornate di campionato. Dopo i successi contro Frosinone e Sassuolo è arrivata la prima sconfitta, quella con la Lazio di Maurizio Sarri. Ne ha parlato il giornalista Michele Criscitiello nel corso del suo intervento ai microfoni di SportItalia:

“A Napoli è bastata una sola partita, la sconfitta del Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri, per accendere le prime polemiche sulla compagine azzurra”.

“Nel capoluogo campano, in particolare, si sente spesso una frase: ‘Rudi Garcia non è come Luciano Spalletti’. C’è un po’ di scetticismo sul nuovo allenatore considerando anche quanto di buono aveva fatto il suo predecessore”, ha aggiunto Michele Criscitiello.

Alfredo Pedullà ha commentato così le parole del suo collega:

“Io credo che la partenza di Kim sia stata molto importante per il Napoli. Sono curioso di scoprire Natan. Il destino degli azzurri dipenderà molto anche dalla capacità del brasiliano di non fare rimpiangere troppo il sudcoreano”.

