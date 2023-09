“Rudi Garcia? Mi potrò sbagliare, ma non lo ritengo adatto…” Emanuele Calaiò non è convinto del tecnico Francese

Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato italiano ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport.

“Cosa penso di Rudi Garcia come neo allenatore del Napoli? Alcune parole di Garcia dopo la Lazio non mi sono piaciute, in particolare alcune dichiarazioni su Natan.. Mi potrò sbagliare, ma non lo ritengo adatto. Qualcosa mi lascia perplesso: soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei cambi, che con la Lazio non mi sono piaciuti affatto”.

Calaiò ha poi aggiunto: “Le milanesi sono partite meglio? Inter e Milan andranno forte. Hanno perso ottimi giocatori, ma in là con gli anni, rimpiazzandoli con giovani importanti. Thuram è un ottimo giocatore e, con lui, l’Inter ha rinforzato il suo attacco. La Juventus? La metto al quarto posto, con la Roma e la Lazio subito dopo, se mi chiedete una previsione. Io mi auguro di sbagliarmi, perché vorrei vedere di nuovo il Napoli campione, ma dopo il mercato di questa estate tutti abbiamo rivisto i nostri pronostici sulla griglia Scudetto della nuova stagione”.

