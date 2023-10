Rudi Garcia in discussione, dubbi e alternative per il Napoli

La posizione di Rudi Garcia al Napoli è sempre più in discussione. La riunione di ieri, alla quale hanno partecipato fisicamente il direttore sportivo Meluso, il capo scout Micheli e il club manager Sinicopri, con Aurelio De Laurentiis collegato in videoconferenza, ha confermato tutti i dubbi del club sul tecnico francese. La fiducia nei confronti dell’ex allenatore della Roma è temporanea, ma le cose potrebbero cambiare perché il malcontento è evidente, anche per quanto riguarda la gestione della squadra, che è stata segnata da diversi conflitti tra il tecnico e i giocatori.

Quali nomi per la svolta del Napoli?

La soluzione più intrigante, anche se tecnicamente complicata e costosa dal punto di vista economico, porterebbe ad Antonio Conte. Tra le alternative, è ancora vivo il nome di Igor Tudor, che avrebbe già parlato con De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, parla anche della possibilità di Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate.

Qual è il costo della risoluzione del contratto di Rudi Garcia?

Tra gli argomenti discussi c’è anche l’aspetto finanziario. La risoluzione del contratto di Garcia comporterebbe la perdita dei benefici fiscali derivanti dal Decreto Crescita. Il licenziamento eviterebbe questo problema, ma rimarrebbe a libro paga un allenatore disoccupato, licenziato dopo appena otto giornate di campionato.

