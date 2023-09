“Rudi Garcia ha voluto cambiare una squadra che giocava a memoria…” Non lo manda certo a dire Gianfranco Lucariello

Gianfranco Lucariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione “I Tirapietre” condotta da Luca Cirillo, Francesco Capodanno e Donato Martucci. Queste le sue parole:

“Rudi Garcia ha voluto cambiare una squadra che giocava a memoria, ha apportato delle modifiche che non hanno trovato sviluppi immediati e confortanti. E’ presto per emettere sentenze o giudizi, ma il tecnico del Napoli mi è sembrato in confusione. Passi per il primo tempo contro la Lazio, ma la ripresa è un disastro. Far uscire Kvaratskhelia per far entrare Raspadori con il compito di agire da ala sinistra, non ha senso perché non è il suo ruolo, non è confacente con le sue qualità”.

Poi Lucariello ha aggiunto: “Ha finito per generare spazi in cui la Lazio ha dilagato con giocatori rapidi ed esperti. Incredibile vedere difesa e mediana muoversi in quel modo senza criterio. Tutti ci siamo accorti in tempo reale cosa stava accadendo, mi meraviglia che Garcia non abbia trovato contromosse adeguate. Ripeto, le sostituzioni tutte errate. Anche Lindstrom mi è sembrata una carta della disperazione. Il risultato poteva essere pure peggiore. Garcia vuole strafare perché intende liberare la squadra dal ricordo del gioco di Spalletti. Basterebbe consolidare i meccanismi dello scorso anno. E poi sapevamo che Kim doveva andare via: è mai possibile che non esiste un calciatore con caratteristiche simili? Speriamo in Natan. Speriamo anche che Garcia non tocchi la centralità di Lobotka: facesse un corso di aggiornamento. Garcia prima scelta di De Laurentiis? Non credo, l’elenco di Aurelio era di 40 nomi, a dir poco esagerato e per me era una battuta”.

