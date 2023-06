Rudi Garcia gia’ nel 2014 “difese” Napoli per i cori razzisti dei tifosi della Roma!

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha destato una ottima impressione tra i tifosi e i giornalisti nel corso della sua presentazione come nuovo tecnico degli azzurri. La sensazione è che Aurelio De Laurentiis abbia ingaggiato non solo un buonissimo allenatore, ma anche una persona di grande caratura. A conferma di ciò anche una vecchia dichiarazione del mister risalente alla stagione 2013/2014 quando guidava la Roma e la curva giallorossa veniva spesso chiusa a a causa dei cori contro i napoletani.

Rudi Garcia, nel corso di una intervista, a proposito dei cori contro i tifosi del Napoli, disse:

“In Italia c’è una cosa che penso sia unica al mondo, penso alla discriminazione territoriale. Bisognerebbe prendere le opportune misure e punire chi sbaglia. Avete visto cosa è accaduto in Inghilterra? Hanno risolto il problema relativo ai tifosi violenti con delle legge ad hoc. E lì la situazione era decisamente peggiore rispetto a quella che c’è in Italia. Chi si rende autore di gesti deprecabili non deve tornare allo stadio”.

