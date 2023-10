“Rudi Garcia doveva essere esonerato nello spogliatoio. situazione di grande imbarazzo, stiamo facendo ridere l’Italia” Enrico Fedele risponde cosi alle “chiacchiere presidenziali”

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, in passato procuratore tra gli altri di Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A:

“Rudi Garcia doveva essere esonerato nello spogliatoio. Ora per fargli fare una bella figura dovrebbe solo darsi per malato. Oramai fa tutto il presidente Aurelio De Laurentiis. Siamo in una situazione di grande imbarazzo, stiamo facendo ridere l’Italia”.

“Io chiedo ai tifosi del Napoli: avreste fatto i cambi di Rudi Garcia nelle ultime gare? Adesso mi auguro che il Napoli vinca le prossime tre partite. Che succede se vince i match contro Verona, Union Berlino e Milan? Il presidente si prenderebbe i meriti dei successi conquistati per la sua presenza costante al fianco della squadra. Per me sarebbe da esonerare comunque, anche in caso di vittoria”, ha aggiunto l’opinionista Enrico Fedele nel corso del suo intervento in televisione.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati