Rudi Garcia annuncia dal Palco di Dimaro: “Arriva in ritiro Osimhen!…Ed anche tutti gli altri”

Victor Osimhen raggiungerà il ritiro di Dimaro insieme ad altri nazionali nella giornata di martedì. E’ quanto annunciato da Rudi Garcia nel corso dell’incontro con i tifosi, di cui il tecnico è stato protagonista insieme a Juan Jesus e Gollini.

“Osimhen è sotto contratto e domani arriverà qui insieme agli altri. Il presidente è ambizioso, ha fatto grandi cose con il Napoli e non vuole fermarsi. Avremo una squadra di qualità”, ha detto il tecnico azzurro rispondendo alla domanda di una tifosa sulla permanenza del centravanti nigeriano all’ombra del Vesuvio.

Stanno per arrivare i Nazionali del Napoli al ritiro di Dimaro! Infatti, sono da poco terminate le vacanze dei migliori calciatori del club partenopeo, pronti a rimettersi a lavoro sotto la guida di Rudi Garcia, i tifosi sono pronti a sommergere d’affetto Osimhen, Kavaratskhelia, il capitano Di Lorenzo e tutti gli altri. Non devono esserci nuvole sulla ripartenza dei campioni d’Italia e lo stesso discorso vale per Zielinski.

