Rudi Garcia analizza la prima di campionato: “il Frosinone ha disputato un eccellente torneo di serie B”

Con i sorteggi dei calendari del nuovo campionato di Serie A inizia ufficialmente la stagione 2023/2024. Il campionato di massima serie prenderà il via nel weekend del 18-20 agosto e terminerà il 26 maggio 2024, durante l’arco della competizione è previsto un solo turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre. Il campionato continuerà senza interruzioni, ad eccezione delle pause per le partite internazionali il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024. Inoltre, le squadre di Serie A giocheranno regolarmente anche durante le festività, tranne quelle coinvolte nella final four di Supercoppa Italiana che avranno un’impegno diverso.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato dei sorteggi dei calendari di Serie A, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano. Dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico“.

