Rudi Garcia-Adl, il “patto di Capodimonte” annientato dai fischi del Maradona!

E’ giunse il momento della resa dei conti! Ieri, in un Maradona strapieno, si è assistiti alla gara forse più brutta del Napoli degli ultimi 10 anni

Senza gioco, senza personalita’, senza un briciolo di coraggio, senza idee, ma soprattutto senza un tecnico capace di cambiare l’ andamento di una gara, persa ancora prima di cominciare

Martedì sera, nella sconfitta contro il Real Madrid, vi erano stati applausi convinti da parte dei tifosi, ed a tratti anche meritati, visto che il pari sarebbe stato meritato. Ma come si spiega la metamorfosi regressiva della squadra contro i viola?

Troppo bravo Italiano, visto che il Maradona gli porta bene, oppure troppo scarso e borioso il tecnico francese, che mostra confusione allucinante, e gestione del gruppo da terza categoria?

L’imbarazzo e proprio nel dover commentare una gara senza logica e storia, dove i cambi Machiavellici e scriteriati, hanno lasciato il dubbio su cosa davvero abbia in mente il tecnico transalpino su come deve giocare questa squadra

Sono sincero, non mi sembra più il caso di fare paragoni con il Napoli dello scorso anno, anche perché certe scelte cervellotiche del Garcia, Angissa per Raspadori che da attaccante deve marcare Artur, Osamene per Simeone, Lindstrom a sinistra e Kvara a destra, Zielinsky a fare anche il terzino sinistro, e Lobotka fuori, forse perche stava dando il massimo, per Gaetano…senza dimenticare Meret, ora sfido chiunque a difenderlo, davvero inguardabile soprattutto perche’ ormai non para piu’! Ed il “Vaffa…”di Politano che risuona in uno spogliatoio polveriera!

Quindi, sarete d’ accordo con me se dico che il Napoli e stato completamente raso al suolo dal sig. Garcia, cancellando quelle poche certezze che aveva conquistato con fatica lo scorso anno?

C’ è un però, in tutto questo marasma, da analizzare, siete sicuri che sia solo colpa di Garcia? Oppure vi ‘e’ un concorso di colpe, che stranamente nessuno sottolinea, ma va certamente evidenziato?

Io credo che tirare in ballo il “tuttofare” del Calcio Napoli sia doveroso, vista anche la presentazione in pompa magna del Garcia a Capodimonte, forse sarebbe stato meglio nelle catacombe visti i risultati, oggi resta in silenzio, e senza Tweet, quello dopo Bologna resta un’icona dell’approssimazione gestionale della SSC Napoli ADL, ma che non può definirsi innocente!

E si, perché’ il credito scudetto vacilla, visti oi fischi sontuosi al Maradona, e adesso i nodi stanno giungendo al pettine, a partire dalla povera ed illusoria campagna acquisti, il casting dei tanti NO ricevuti, scegliendo l’unico sulla piazza che doveva riaffacciarsi all’ Europa dopo l’anonimato d’ Arabia. La storia dei due DS, prima Sinicropi, genero e sconosciuto all’ ambiente, poi Meluso, che per carità, ottimo professionista, ma fuori dall’ambiente Napoli, e come il primo Giuntoli, silente e messo a “cuccia” per favorire Micheli e Mantovani

Mettendola sul piano Cinematografico, ADL come Scarface, Io sono…poi il finale lo conosciamo tutti! In pratica, io speriamo che me la cavo, forse le magliette con i teschi erano lo spot per la gara contro i viola? Beh, sicuramente la notte di Halloween e giunta in anticipo, e sicuramente per ADL i fantasmi ora aleggiano anche sul suo ego… visto che tutto questo lo ha creato lui!

Mi domando, ma un bagno di umiltà riuscirà’ a farlo, ammettendo a sé stesso errori di gestione dovuti al suo essere troppo convinto di poter far tutto da solo? Risposta difficile, visto che parliamo di un Caporalato perpetuo, dove tutti vogliono scappare una volta conosciuto, e dove nessuno vi riesce a restare perché’ la sua attitudine e solo guardarsi allo specchio!

Potrebbe sembrare una barzelletta, un romano, un francese ed un napoletano… il romano e francese hanno distrutto il ciuccio…come reagirà il napoletano? il romano sta zitto, il francese parla di mancata azzima (ricordare a Garcia che la azzima se non c’è e colpa anche del papà allenatore!) ed il napoletano fischia! Insomma, questo Napoli sembra aver perso la retta via, forse perché’ il manico giusto non è Rudi Garcia! Forse ADL e rimasto a Capodimonte…Tra i due sceglier non saprei!

