Rrahmani: “Il sostegno del pubblico ci fa bene”

È tornato sulla partita contro la Fiorentina, il difensore centrale del Napoli, intervenuto a Radio CrC.

Una vittoria che mancava da tempo, che lo stesso Rrahmani, sottolinea quanto fosse importante:

“Dopo le ultime partite, era importante tornare alla vittoria. Il sostegno del pubblico, ci fa stare bene. La mia prestazione è buona, ma per me contano solo i tre punti per la squadra. Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona gara, ma i loro attaccanti sono bravi, ci hanno messo in difficoltà”

La squadra ha cambiato il modulo di gioco, ma Amir Rrahmani, parla anche di un atteggiamento diverso in campo:

“Stiamo lavorando per avere il baricentro alto, facendo pressione alta. Ci stiamo allenando da tempo su questo, quando ti abbassi puoi andare in difficoltà. Dopo quattro partite, escludendo l’Inter, dove abbiamo fatto una buona prestazione, era importante tornare a vincere”

Dieci gare al termine, con tre squadre in tre punti, un finale di stagione, in cui bisogna dare tutto:

“Dobbiamo dare il massimo ora, in queste ultime partite e considerarle tutte finali. Non ci sono partite facili, abbiamo visto anche tra Monza e Inter. Tutte le squadre lottano, dipende sempre da come noi entriamo in campo, per atteggiamento e sacrificio”

Come titolava la coreografia del Maradona, Anema e Core, un elemento non sfuggito alla squadra:

“Ci fa stare bene il sostegno del pubblico e la sua presenza. I tifosi veri, sono quelli che ti stanno vicino, anche nei momenti di difficoltà. Ci vogliono tranquillità, qualità e fiducia in queste ultime partite. Tante cose nel calcio fanno la differenza, non solo il sistema di gioco”

Parole sagge, quelle del difensore del Kosovo, che vogliono suonare come un appello per tutto l’ambiente.