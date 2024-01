Rrahmani: “Sara’ un anno molto difficile”

Rrahmani: “Sarà un anno molto difficile”

All’ultimo respiro arriva il gol, del difensore ex Verona, che regala al Napoli una vittoria molto sofferta.

La Salernitana era anche passata in vantaggio al Maradona, poi il pareggio, su rigore, in chiusura di primo tempo e negli ultimi secondi il gol della vittoria.

Ai microfoni di DAZN, Amir Rrahmani è molto provato, dopo un’autentica battaglia:

“Una vittoria non facile, piena di tensione. Passare da campioni d’Italia a fare questi risultati è dura. Quest’anno sarà così, sarà sempre difficile vincere. Anche oggi abbiamo sofferto, siamo passati in svantaggio, poi abbiamo trovato il gol alla fine del primo tempo, speriamo di avere fortuna”

È andata bene, con quell’ultima palla in area, dove Rrahmani non ci ha pensato due volte:

“La palla è arrivata verso di me da dietro, non era pulita, non ci ho pensato molto, ho preso la palla e tirato. Sono felice di aver fatto gol”

Una settimana di ritiro, che non ha fatto piacere a tutta la squadra, lo conferma anche il difensore centrale:

“Abbiamo fatto questo ritiro, non tutti erano felici, perché si sta lontani dalle famiglie. Speriamo di non ripeterlo, che ci sia servito per uscire da questo momento”

Un anno dopo il gol alla Juventus, ancora Rrahmani riesce a trovare una importante. Può essere un segnale verso una rinascita:

“Oggi ho segnato un anno dopo il gol alla Juventus, sempre bello fare gol, però abbiamo ancora una volta subito gol, questo non va bene. Spero di continuare così, per aiutare i compagni, in un anno che è stato e sarà difficile”

Una stagione in cui ci sarà molto da lottare, almeno lo spirito visto oggi, lascia ben sperare per il futuro.

