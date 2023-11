Rrahmani diviso tra Napoli e Kosovo, quale partita sceglierà?

Amir Rrahmani potrebbe saltare la partita del Napoli contro l’Empoli di domenica 12 novembre, dodicesimo turno di Serie A. Il motivo? Lo stesso giorno la sua Nazionale, il Kosovo, giocherà contro Israele. Se verrà convocato, Rrahmani dovrà scegliere tra le due partite.

Il Napoli rischia l’assenza di Rrahmani contro l’Empoli: il Kosovo gioca lo stesso giorno

La partita del Maradona sarà l’appuntamento di domenica all’ora di pranzo (previsto per le 12:30), mentre la partita di qualificazione agli Europei, valida per gli ottavi del Gruppo I, è fissata per la sera alle 20:45. La partita di qualificazione agli Europei era inizialmente prevista per il 15 ottobre, ma la UEFA ha deciso di rinviarla a causa del conflitto tra palestinesi e israeliani iniziato qualche giorno prima, con gli attacchi di Hamas dell’8 ottobre.

Attualmente il Kosovo ha sette punti e occupa la quarta posizione nel girone, a otto punti dalla Svizzera seconda classificata e a quattro punti da Israele terza classificata. Come il Napoli, anche il Mallorca si trova in una situazione simile, dovendo fare a meno del suo attaccante Vedat Muriqi, anch’egli di nazionalità kosovara.

