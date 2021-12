Rrahmani: “Con il Leicester dobbiamo entrare in campo pronti a dare tutto”

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Amir Rrahmani ha suonato la carica. La sfida di Europa League contro il Leicester vale il passaggio al turno successivo. Ed il difensore kosovaro, come del resto i suoi compagni di squadra, ne è pienamente consapevole.

“Sarà una gara speciale perché ci sono 90 minuti che possono decidere il nostro destino. Dobbiamo andare in campo pronti per dare tutto…”.

Il Napoli sta attraversando un momento particolare della sua stagione, assenze e infortuni l’hanno privato di vari elementi chiave. Eppure il difensore non si tira indietro, conscio degli oneri maggiori a carico di chi scenderà in campo domani.

“Noi abbiamo sempre delle responsabilità, non soltanto in Europa League. Vogliamo vincere sempre anche se a volte succede altro…“.

Le domande a questo punto scendono più sul personale, calcisticamente parlando. Qualcuno chiede a Rrahmani dove può ancora migliorare.

“C’è sempre modo di migliorare. Ci sono momenti in partita in cui bisogna aspettare, ci sono anche altri momenti in cui non puoi fare nulla. Per migliorare c’è sempre posto…”.

Altro quesito interessante, cosa è cambiato con Spalletti?

“Che gioco di più (ha risposto – ridendo – l’ex Verona, n.d.a.). In una squadra come il Napoli ci sono due giocatori forti per reparto. Il mister chiede sempre cose diverse in base all’avversario, in queste gare si vedono i calciatori veri, quelli che hanno carattere!”.

