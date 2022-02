Rossella Sambuca: “Il calcio in tv? Lo racconto così…”

Rossella Sambuca è una giornalista sportiva. Il suo sorriso anima tutte le domeniche il salotto televisivo della trasmissione “Lo Sport in Campania”. Per una donna che lavora in un ambiente notoriamente maschile non deve essere stato affatto semplice affermarsi, sconfiggendo pregiudizi di ogni tipo. Specialmente se hai scelto di fare l’inviata sui campi di Lega Pro e Serie D, tradizionalmente poco avvezzi alla galanteria.

“Se per un uomo approcciarsi a questo ambiente è difficile, per una donna la difficoltà è moltiplicata almeno cento volte tanto“, esordisce il volto noto di Televomero che ha mutuato la passione per il calcio dal papà Aldo, allenatore, con trascorsi importanti nel vivaio del Napoli ed in seguito alla Mariano Keller, pluridecorata società dilettantistica, un rinomato settore giovanile, vincitore di diversi titoli a livello Nazionale. “Quando ero piccola mio padre mi portava in giro sui campi della regione, dunque ho il calcio nel sangue. Devo tutto a lui. Se sono arrivata a fare un certo percorso professionale e grazie soprattutto ai suoi insegnamenti, a quello che ho appresso in quel periodo formativo. Oltre al mio impegno”.

Nel corso del suo viaggio professionale, Rossella ha incontrato sui campi polverosi del settore giovanile o delle serie inferiori alcuni volti noti dell’attuale Serie A. “Ho mantenuto un rapporto amichevole con Rolando Mandragora, un ragazzo di Scampia del ’97, che gioca nel Torino ma è cresciuto calcisticamente proprio nella Keller e Gaetano Letizia, che prima di approdare in A con Carpi e Benevento faceva già la differenza in D con il Pianura“.

Alcuni hanno coronato il loro sogno, raggiungendo la vetta della piramide calcistica partendo dal basso. In tanti, però, si sono smarriti. “Il mio sogno è di vedere giovani promesse o comunque giocatori che abbiano fatto un determinato percorso arrivare quanto più in alto possibile“.

La Sambuca ha una sua personalissima ricetta per sopravvivere in un contesto così selettivo: “Ciò che serve maggiormente nel calcio per emergere è la competenza, nonchè la professionalità. Associate al carattere e alla determinazione. Spero davvero che in questo ambiente ci siano sempre più figure qualificzate. Mi riferisco ovviamente a dirigenti e presidenti; personaggi che conoscano la materia e non utilizzino il proprio ruolo per raggiungere scopi personali“.

Spettacolo o competenza

Hai una figura professionale di riferimento tra le colleghe della tv nazionale?

“Non ho dubbi, considero Monica Vanali una professionista esemplare a cui io mi ispiro e che stimo tantissimo. Il giudizio su Diletta Leotta va più alla donna di spettacolo, rispetto alla giornalista che si occupa di calcio. Diverso invece il discorso su Ilaria d’Amico: professionista competente, anche su altri temi, non necessariamente legati al mondo dello sport“.

Troppo esile il confine tra spettacolo, competenza e desiderio di mostrarsi?

“Devo criticare in tutta onestà quelle colleghe che spesso si presentano sui campi vestite in modo alquanto appariscente, dando man forte a coloro che denigrano le donne che lavorano nel calcio. Mi auguro una maggiore presa di coscienza da parte di tutto l’ambiente nei confronti del calcio al feminile“.

A proposito di calcio in rosa. Come vede il movimento femminile?

“Un movimento in forte crescita e continua evoluzione”.

Come valuti la stagione del Napoli finora?

“Gli azzurri stanno disputando una stagione maiuscola. Sono partiti alla grande, poi hanno avuto una flessione causata da infortuni vari e assenze assortite, che hanno prodotto una serie di risultati negativi. Nell’ultimo mese però hanno inanellato una striscia di risultati positivi che ha portato la squadra a ridosso della testa della classifica“.

La partita di sabato con l?inter potrebbe essere decisiva in ottica scudetto?

“Assolutamente no, qualsiasi dovesse essere il risultato, non sarà decisiva. Certo una vittoria darebbe slancio e morale sul piano psicologico. Ma comunque dovesse andare sabato, ritengo il Napoli in corsa per lo scudetto ed ovviamente in lotta per la qualificazione Champions“.

Le aspettative nella doppia sfida col Barcellona in Europa League?

“Affascinante, gli spagnoli e soprattutto il Nou Camp, stadio che conosco bene, rappresentano un monumento per il calcio e dunque quanto meno la sfida sarà uno spettacolo. Seppure il Barca non sia più quello degli anni passati, è sempre una squadra da far tremare le gambe”.

