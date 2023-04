Rosiconi, razzisti e radical chic: noi tifiamo Napoli… tiè!

Folla per le vie e bandiere ovunque in uno dei luoghi più suggestivi del mondo: se c’è una cosa che non manca mai, quando si racconta Napoli, è il classico stereotipo intriso di dietrologia, per cui l’amore strabordante per la maglia azzurra fa da contraltare alle profonde contraddizioni che caratterizzano la città. La più adeguata a festeggiare un momento che passerà alla storia.

E così, mentre la gioia per uno scudetto atteso trent’anni si riversa tra strade e vicoli, il pregiudizio ideologico si nutre di questo sterile chiacchiericcio. Che certifica l’ossessiva ricerca nell’interpretare la voglia dei napoletani di esaltarsi per un evento quasi messianico, raccontandolo con toni da prostituzione intellettuale. Una sorta di storiella parallela alla realtà, che però deve necessariamente rimarcare dettagli inutili e folcloristici circa l’umore che si respira ormai da settimane all’ombra del Vesuvio. Un tarlo che rosicchia l’animo di molti italiani, non solo di chi per mestiere, dovrebbe fare informazione piuttosto che mera propaganda.

Semplice la loro teoria, per certi versi addirittura impossibile da confutare: rispetto all’operoso Nord industrializzato, locomotiva di una Italia che viaggia a due velocità in termini di sviluppo socio-economico, è inimmaginabile pensare di glorificare una vittoria sportiva per mesi. Al pari di un baccanale, orgiastico e propiziatorio.

Insomma, a Torino o Milano, diventare Campioni d’Italia viene accolto innanzitutto con moderazione. L’atteggiamento tipico, tra lo snob ed il radical chic, di chi è abituato a salire sul gradino più alto della Serie A. Quindi, una pacata soddisfazione, che passa per lo scendere in piazza. Ma controllando comunque le emozioni. Del resto, poi il giorno successivo bisogna andare a lavorare. “Loro” tutte le mattine si alzano presto per produrre.

Come se dalle parti nostre, invece, campassimo esclusivamente di assistenzialismo…

Apolidi e fatalisti pesano lo scudetto

Trascuriamo, almeno per un momento, il fatto che spesso e volentieri i tifosi “strisciati” sono apolidi, dunque impossibilitati a comprendere appieno il fervore festaiolo dei napoletani. Dove la squadra di calcio è qualcosa di fortemente identitario. Un sentimento che fonde la mentalità della gente, perennemente in lotta con sé stessa, a causa di assurde e incomprensibili manifestazioni di disagio. Con l’ingiustizia di una città che meriterebbe ben altra considerazione da Politica e Istituzioni. Al contrario, pare davvero abbandonata al proprio destino.

Proverbiale il fatalismo che ammanta i partenopei. Difficile sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda di chi ha elevato a fenomeno esistenziale una filosofia di vita tendenzialmente orientata alla rassegnata passività davanti alle situazioni quotidiane. Per cui, c’è sempre qualcosa o qualcuno – vicino o lontano, concreto oppure astratto – che si muove contro, e ostacola la realizzazione degli obiettivi. Piccoli o grandi che siano.

A fare da contraltare a questo arrendevole scenario, l’inequivocabile ottimismo. La speranza foriera di un futuro luminoso. L’attesa di un domani migliore, da inseguire con occhi nuovi. Sicuramente diversi da quelli dei turisti, che guardano per la prima volta una delle location più belle del mondo. Dove profumi e puzze si fondono, creando un mix unico e particolarissimo. Tra vasci sgarrupati e palazzi storici, dove i lazzari felici si confondono con il finto perbenismo della borghesia collinare. Accomunando buono e malament’…

Ecco perché oggi nessuno deve indignarsi, per lo spettacolo che offre (gratuitamente…) Napoli. Tantomeno puntare il dito accusatorio, giudicando con parametri asettici la sguaiatezza di determinati comportamenti, magari talvolta eccessivi o sopra le righe.

Perché gli Scudetti si pesano. E conquistarne uno a Napoli equivale a vincerne dieci in qualsiasi altra parte d’Italia!

