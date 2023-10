Rosella Sensi : Spalletti è stato furbo!

L’ex presidente della Roma, figlia del compianto Franco Sensi, nella veste di osservatore speciale ha rilasciato un’intervista, durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss.

La Sensi conosce benissimo l’ambiente, di città come Roma e Napoli, più facile per lei, quindi, capire il momento, che sta attraversando la squadra di Garcia:

“Vincere in piazze come Roma e Napoli è difficilissimo, ripetersi potrebbe essere molto difficile. Sono traguardi molto importanti, frutto di una programmazione avvenuta per tempo”

L’ex presidente giallorosso, non solo conosce molto bene, il post scudetto, in piazze complicate, ma anche gli ultimi due tecnici napoletani. Soprattutto Spalletti, con il quale ha lavorato fianco a fianco. Del nuovo CT della Nazionale, ne sottolinea pregi e difetti:

“Spalletti ha fatto un capolavoro insieme alla società. Il presidente e l’allenatore hanno lavorato insieme, per ottenere un grande risultato. L’addio al Napoli di Spalletti? Il Mister è stato furbo ha capito che non poteva ripetersi”

Rosella Sensi conosce bene anche Rudi Garcia, del quale ne conserva la stima:

“Il problema non è solo Garcia, si deve lavorare tutti insieme per rialzarsi”

Non poteva mancare, anche un pensiero sulla sua squadra del cuore:

“La Roma di Mourinho mi piace, sono molto contenta dell’allenatore, sta facendo un ottimo lavoro”

Eppure anche sul tecnico portoghese, aleggia l’ombra di Antonio Conte. La sensazione forte, degli addetti ai lavori, porta il tecnico salentino, su una delle due panchine, delle squadre, del derby del sole. Probabilmente neanche tra troppo tempo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati