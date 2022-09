Rosario Pastore su Editoriale Chiariello: “Perche’ dare una patente di imbecillita’ a chi consente alla societa’di sopravvivere…”

Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletani, in passato firma de La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un post sulla propria pagina di facebook. Queste le sue parole:

“Non ho seguito in diretta l’editoriale di Umberto Chiariello nella sua trasmissione, credo su Canale 21. Ho letto solo stamane la registrazione del suo discorso. E ne ho tratto una immediata impressione: che non sono quelli che hanno criticato De Laurentiis a dover chiedere scusa (scusa? e di che?) al presidente del Napoli. Dovrebbe essere lui, che ha parlato dell’ “imbecillità dei tifosi (sempre, ovviamente, che le parole siano riportare esattamente), che non hanno capito che De Laurentiis ha rinnovato completamente la squadra e non ha ridimensionato un bel nulla”. Quello che “io” non capisco è chi o che cosa gli darebbe il diritto di dare una patente di imbecillità a chi giorno per giorno, con il tributo ai botteghini o pagando profumatamente gli abbonamenti a Sky e Dazn, consente alla società di sopravvivere. Per quale misteriosa ragione questo illustre opinionista ritiene che il suo sia il Verbo esclusivo e che coloro che hanno la sfrontatezza di non adeguarsi siano solo degli imbecilli? Ma davvero il collega Chiariello ritiene che la memoria della gente sia così labile da aver dimenticato d’incanto i tempi in cui il signor De Laurentiis veniva criticato, giustamente peraltro, dagli schermi della stessa trasmissione? Ha detto cose giustissime, Chiariello, ieri sera. Ci mancherebbe, la sua competenza è del tutto indiscutibile. Quello che continuo a chiedermi è dove sta il motivo dei suoi attacchi ad una tifoseria che ha espresso civilmente la sua opinione (quella parte che lo ha fatto beceramente non è ovviamente giustificabile), esprimendo il proprio pensiero sulla politica societaria. Lui e gli altri paladini presidenziali quand’è che capiranno che non si è tifosi di De Laurentiis ma del Napoli? Che lui lo sia o non lo sia, tifoso di De Laurentiis, non interessa a nessuno, logicamente”.

Rosario Pastore ha poi aggiunto:

“Sul conto del boss della società può spendere tutti i complimenti che vuole, chi glielo impedisce? Ma da qui a dare dell’imbecille al prossimo, ce ne corre. Quando tutti avranno contezza che esiste, per fortuna, libertà d’opinione e che la nostra amata Costituzione consente a chiunque di esprimere le proprie idee, almeno fino a quando ce lo permetteranno, staremo tutti molto meglio. Quelli che fanno il tifo per De Laurentiis si rendano conto, finalmente, che la posizione di capolista della squadra non rende felici solo loro, ma tutti, ripeto, tutti i veri sostenitori del Napoli. Quindi anche quelli che, secondo Chiariello, sono solo degli imbecilli. Sempre che, ripeto, quanto ho letto su FB, siano esattamente le parole dette da Umberto. E se fosse così, ripeto che dovrebbe essere lui a chiedere scusa per quell’ “imbecillità dei tifosi del Napoli”, scappato imprudentemente dalle sue labbra. Se non (ma mi auguro di no) dal suo cuore”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati