Rosario Pastore: “Non stiamo sognando…”

Rosario Pastore, ex firma, purtroppo per il giornalismo partenopeo (Maestro Vero), della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua su Rangers-Napoli, attraverso i suoi canali social:

“Un nome che mi sento di fare prima di tutti gli altri è quello di Ndombele. Con un pizzico di cattiveria, mi ero messo a paragonare il centrocampista come un novello Bakayoko, quel gigante di colore che non si era certamente distinto per la sua bravura con la maglia azzurra. E invece no, mi sbagliavo e sono contento di ammetterlo. Ndombele è quel giocatore che in Inghilterra era stato pagato una montagna di sterline e che era finito in panchina, quasi un sopportato, al punto che il Napoli aveva potuto portarlo a casa in prestito e per pochi spiccioli”.

Inoltre, Pastore, aggiunge:

“Ebbene, appena Spalletti lo ha mandato in campo, si è capito che Giuntoli aveva vinto un’altra scommessa. Liberatosi da qualche scoria dovuta a una condizione non eccellente, Ndombele è entrato immediatamente nel vivo del gioco e il suo contributo, al di là e ben oltre il terzo gol, è stato di enorme spessore. E dunque, facciamo festa, ragazzi”.

“Napoli a punteggio pieno, al comando della classifica del girone A di Champions. Non stiamo sognando, è la realtà di una squadra che comincia a destare l’invidia delle cosiddette grandi, tutte in affanno nei confronti degli azzurri”

Ha concluso l’esperto giornalista attraverso i suoi canali social.

