ROMERO: “Errore di Massa inaccettabile. A cosa serve il VAR? I rigori sono una cosa seria. Nessun condizionamento decisivo, ma fossimo stati alla penultima giornata…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tilli Romero, ex presidente del Torino:

“Forse certe sudditanze psicologiche ci sono, l’abbiamo provato anche durante la fase in cui io ero presidente. L’episodio di Belotti-Ranocchia, come detto da Juric, è inspiegabile. Al limite posso dire che l’arbitro può aver visto la palla muoversi e può aver pensato che ci fosse l’intervento sulla palla. Ma poi il VAR no, lì non è più spiegabile. Si vece chiaramente che l’intervento è sulla gamba di appoggio di Belotti per cui è rigore al 100%. Sforzandosi molto si può capire l’arbitro, ma non il VAR.

A cosa serve quest’ultimo? Stiamo assistendo a una trasformazione in negativo del calcio. I rigori sono una cosa seria. Oggi vediamo giocatori che cambiano la postura, mettono le braccia dietro la schiena, il braccio viene sfiorato e si fischia comunque. Poi ci ritroviamo degli episodi colossali come questo ed il VAR sbaglia.

L’errore di Massa al VAR non ha alcuna spiegazione. Non penso a malafede ma è clamoroso, spero non si ripeta più. Con il Torino sono successe cose assurde, come Medel che prende la palla con le mani quando il gioco era già ripartito dal portiere, o il fuorigioco assurdo di Pobega contro il Venezia. Ci sono ancora tante partite, aspetterei per dare giudizi drastici. Ci sono sempre stati degli errori. Fossimo alla penultima giornata allora parleremmo di condizionamento decisivo. Vedremo come andranno le cose”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati