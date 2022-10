Roma-Napoli, Vista da …Oronzo Cana’!

Lino Banfi veste i panni di “Oronzo Canà” e attraverso le frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, emittente ufficiale del club azzurro, parla del big match di domenica prossima tra gli azzurri e la squadra giallorossa:

“Il Napoli è veramente fortissimo quest’anno. Se dovessi dare un titolo per la gara di domenica sera direi sicuramente: “A cavallo”. L’allenatore nel Pallone è un grandissimo film, vi devo dire che l’avrò visto soltanto due volte, è stato un grandissimo successo per tutti”.

Inoltre, Banfi, ha aggiunto:

“Devo dire che tra Mourinho e Spalletti non ho dubbi su chi sia il migliore. Per me resta sempre il portoghese il migliore in assoluto, anche perché parla la carriera per lui e tutti i titoli che ha vinto nel corso di tutti questi anni”.

“Parliamo di un totem della panchina, non c’è partita tra i due allenatori che si sfideranno domenica sera allo Stadio Olimpico. Ma non ho dubbi su come finirà Roma-Napoli, vincerà il Napoli e “andrà a cavallo”, accappotterà i giallorossi“. Ha concluso Lino Banfi.

Oronzo Cana’,(Lino Banfi), e la sua fede per la Roma...

Ricordando che Mister Oronzo Cana’(Lino Banfi) e’ tifoso giallorosso, e lo divento’ per queto aneddoto raccontato proprio da lui”Sono tifoso della Roma da 75 anni, abito a Roma. Qualcosa in cambio a questa città che mi ha dato notorietà e benessere la dovevo dare, non potevo tifare solo Bari. Quando venni io, a parte che la fame era talmente tanta che me ne fottevo del calcio, ero campione solo io, di salto del pasto: lo saltavo due volte al giorno. Poi diventai frequentatore dello stadio per guadagnarmi 3 o 4 supplì, accompagnavo le persone in carrozzella e pagavano gli accompagnatori. Quando sentii che il pagamento era un pasto consumato al ristorante del circolo del tennis o almeno 4-5 supplì io mi offrii e portai un tifoso della Lazio. Solo che lui era magro e quando gli dissi “Che ci fermiamo a mangiare qualcosa?” lui mi rispose “No, non mangio mai a pranzo!”. Io ci rimasi e mi dissi “Adesso mi è andata male”. Invece, un mesetto più tardi mi capitò un altro accompagnamento a un ragazzo bello robusto, che mi disse “Aò, fermamose qui che se famo un’amatriciana”. E io “porca puttena! – ecco il caso di dirlo – Meno male che c’è questo…”. E da allora diventai romanista perché accompagnavo sempre lui. Lui mi pagava il pasto e io mi affezionai ai colori e alla squadra. Poi quando arrivò la notorietà sono diventato amico dei giocatori, Falcao addirittura frequentava casa mia. Ecco come nasce il mio tifo per la Roma».

