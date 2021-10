Roma-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Mourinho per ritrovare l’identità di squadra, smarrita clamorosamente, dopo la sonora sconfitta di Conference League.

La gara contro il Napoli, dunque, rappresenta il viatico per il gruppo giallorosso di dimostrare all’allenatore portoghese che le parole sferzanti pronunciate dopo la scoppola norvegese non sono passate invano. Anzi hanno prodotto nello spogliatoio quell’impatto emotivo capace di stimolare la Roma al punto tale da battere la capolista.

Spalletti, dal canto suo, non vuole fermare il suo cammino da record, fatto di 8 vittorie nelle prime 8 giornate: torna a Roma, da avversario, con la voglia di riprendersi la vetta della classifica, temporaneamente appannaggio del Milan, dopo l’anticipo di ieri.

Questi i principali temi del Derby del Sud…

Qui Roma

Mourinho ritrova i titolari. Lo Special One, quindi, dopo la batosta in Conference contro i norvegesi del Bodo Glimt , metterà di nuovo dentro tutti i suoi leader. Si riparte da Rui Patricio e Ibanez. Sono loro gli unici titolarissimi scesi in campo dal 1′ in Norvegia, dove il massiccio turnover ha avuto conseguenze nefaste. Contro la capolista, in difesa con Ibanez tornerà la linea a quattro completata da Karsdorp, Mancini e Vina.

Si ricompone anche la coppia di centrocampo: Villar finora non è riuscito a far intravedere le doti che erano emerse sotto la precedente gestione tecnica. Oggi giocheranno sicuramente Cristante e Veretout in mezzo al campo.

Un solo dubbio nel terzetto di trequartisti. Zaniolo non si è ancora mai allenato sul campo dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata contro la Juve. Reduce da una settimana di terapie e palestra. Spetta a Mourinho decidere se affidarsi, piuttosto che mettere alle spalle della punta Carles Perez assieme a Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Sarà Abraham a fare da riferimento offensivo. Probabilmente, qualora fosse necessario un cambio in corso d’opera, Shomurodov verrebbe preferito a Borja Mayoral, deludente in Conference.

Qui Napoli

Per il Napoli dovrebbero essere ben sette i cambi rispetto al giovedì internazionale.

Manolas non potrà sperare in una maglia da titolare contro la sua ex squadra. L’infortunio rimediato nel corso della partita con il Legia Varsavia lo costringerà a disertare la trasferta capitolina. Al centro della difesa, comunque, era già programmato il rientro di Rrahmani dal primo minuto.

Così, davanti a Ospina, la difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, il kosovaro, Koulibaly e Mario Rui.

Spalletti continua ad avere un ultimo dubbio di formazione. E riguarda il centrocampo. due posti sono già assegnati a Fabiàn Ruiz e Anguissa. Il terzo è opzionato da Zielinski. Il polacco, dopo aver saltato l’impegno infrasettimanale di Europa League per un problema muscolare, s’è allenato in gruppo regolarmente. La sensazioni è che toccherà.

In attacco, il tridente composto da Politano–Osimhen–Insigne.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati