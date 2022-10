Roma-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Luciano Spalletti torna all’Olimpico, che per tanti anni è stata casa sua, da primo in classifica con il Napoli, per il match clou dell’undicesima giornata. L’uomo di Certaldo, alla guida di un gruppo reduce da 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, vorrà sfatare i numeri avversi con Mourinho. Una sorta di tabù, lo Special One. Nei 6 confronti con il tecnico della Roma, infatti, il toscano non è mai riuscito a vincere.

Separate in classifica soltanto da quattro punti, la sfida di stasera potrebbe rappresentare per entrambe le squadre un crocevia importante sulla strada degli obiettivi stagionali da perseguire: i partenopei tenteranno di staccare nuovamente il Milan, vittorioso nell’anticipo con il Monza. I capitolini vorrebbero rientrare prepotentemente nei discorsi per il primo posto.

Si troveranno di fronte due tra le migliori difese del campionato, con un il potenziale offensivo che lascia comunque immaginare una gara ricca di emozioni ed occasioni da rete.

Qui Roma

Mourinho, senza i soliti Dybala, Wijnaldum e Celik, pensa ad alcuni cambi di formazione: possibile il ritorno dal 1′ di Matic e Zaniolo. Nonostante la buona prova di Marassi, Camara appare in netto svantaggio rispetto all’ex Manchester Utd, destinato a occupare un posto in mediana di fianco all’intoccabile Cristante.

Lo stesso dicasi per il talentuoso 22enne, che dopo la panchina con la Sampdoria, formerà assieme a capitan Pellegrini la coppia di trequartisti a supporto di Abraham (favorito su Belotti).

Sulle corsie esterne, Spinazzola certo di una maglia, mentre è ballottaggio fra Zalewski e il recuperato Karsdorp per la fascia destra. In difesa, solito pacchetto composto da Smalling, Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Qui Napoli

Come già anticipato nella consueta conferenza stampa della vigilia, Spalletti ha deciso di non convocare Anguissa. Il camerunese è sulla strada del completo recupero dopo il recente infortunio muscolare, ma il tecnico ha preferito comunque non rischiarlo. Al suo posto giocherà Ndombele.

Certo di una maglia da titolare, invece, Osimhen. Il nigeriano torna al centro dell’attacco ben 46 giorni dopo l’ultima partita dall’inizio, contro il Liverpool.

Soliti ballottaggi per il ruolo di terzino sinistro ed esterno destra: Mario Rui e Politano sono favoriti su Olivera e Lozano.

Ovviamente, ancora ai box Rrhamani, dovrebbe sostituirlo l’ex giallorosso Juan Jesus.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

