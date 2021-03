Roma-Napoli, scontro Champions! Uno sguardo alla squadra di Fonseca

Il Napoli per dare continuità all’ultima grande vittoria ed iscriversi definitivamente alla lotta Champions League, ora finalmente ad un passo, e la Roma per dimenticare la sconfitta a Parma: all’Olimpico si affrontano due squadre che sognano la grande Europa. Diamo uno sguardo a Roma-Napoli!

Momento di forma: chi sta meglio?

Abbiamo già analizzato il momento degli azzurri prima della partita con il Milan in un altro articolo. La squadra di Gattuso sta attraversando un periodo decisamente positivo, con ulteriori conferme arrivate dalla vittoria sul Diavolo per 1-0.

La Roma nelle ultime 5 partite ha trovato 4 volte il successo, asfaltando anche lo Shakhtar per 5-1 (complessivo) in Europa League. Ha fatto discutere lo scivolone contro il Parma, che si è imposto per 2-0 al Tardini, ma anche nelle peggiori giornate la squadra di Fonseca ha dimostrato le sue qualità.

“Derby del Sole”, gli assenti di Roma-Napoli

Gattuso avrà a disposizione più calciatori del solito, mancano all’appello: Ghoulam, Rrahmani, Petagna e Lobotka, quest’ultimo alle prese con la tonsillite. Di Lorenzo è out per squalifica, riposerà a lungo per la prima volta in stagione.

Qualche problema in più per Fonseca, che dovrà fare a meno degli infortunati Zaniolo, Veretout, Mkhitaryan e Juan Jesus (risultato positivo al covid), Smalling invece potrebbe farcela. Bruno Peres sarà assente per squalifica.

La mancanza di diversi titolari peserà in un match fondamentale come questo.

Verticalizzazioni e velocità: il gioco di Fonseca

Il modulo base è il 3-4-2-1.

La rosa della Roma è formata da un buon mix di giovani talenti e giocatori di esperienza, tra i quali spiccano per qualità Pedro, Dzeko, Mkhitaryan e Smalling.

Quest’ultimo è il calciatore che resta più arretrato in costruzione, mentre gli altri centrali si alzano. Uno tra Pellegrini e Veretout si abbassa all’altezza dei due difensori alti, formando di fatto una linea a 3.

Gli esterni, a sinistra Spinazzola ed a destra Karsdorp, danno ampiezza alla manovra formando quasi una linea con Dzeko, unica punta, mentre i trequartisti (Pedro o Mkhitaryan) si abbassano per ricevere palla ed elaborare l’offensiva.

In distensione la Roma forma un 1-3-3-3, grazie al quale il trequartista in possesso del pallone ha a sua disposizione diverse scelte per proseguire l’azione.

L’obiettivo è cercare di raggiungere rapidamente Dzeko sia mediante lanci lunghi, sfruttando tutta la sua fisicità e qualità nelle sponde (per gli inserimenti dei centrocampisti e/o esterni), sia tramite passaggi in verticale.

La Roma sa rendersi molto pericolosa con i suoi lanci lunghi. Ottimo qui il movimento di Mayoral, che lo porterà a tu per tu con il portiere avversario.

Il numero 21 si inserisce alla perfezione tra i due centrali, perfetto il lancio ed anche il movimento (meno l’esecuzione del tiro, che non raggiungerà il bersaglio)

I trequartisti: qualità ed esperienza

Pedro, un calciatore dall’eterna classe

In fase di costruzione Fonseca punta molto sulle qualità di Mkhitaryan (sul quale non ci soffermeremo, poiché salterà il match) e Pedro. L’ex Chelsea e Barcellona è un ambidestro dotato di grande qualità nel dribbling (2.34 riusciti ogni 90′) ed estrema rapidità nei piedi.

E’ abilissimo nel servire i compagni (eccelle in tutte le statistiche sui passaggi) e muove la sfera con intelligenza ed eleganza. In assenza dell’armeno, il suo compagno di reparto sarà uno tra Pellegrini ed El Shaarawy.

Leonardo Spinazzola, l’ex Juventus ed Atalanta

Raggiunto il trequartista, la Roma può offendere sfruttando diverse soluzioni: servendo la punta, servendo un altro centrocampista che attacca lo spazio o lavorare sugli esterni.

Spinazzola e Karsdorp rappresentano un’arma in più per Fonseca: il terzino italiano è particolarmente letale in campo aperto e nelle situazioni di uno contro uno (4,65 dribbling riusciti ogni 90′), sarà fondamentale per il Napoli riuscire a bloccare le sue discese.

In fase di non possesso Dzeko è l’uomo più avanzato e comanda la prima linea di pressing. Alle sue spalle i trequartisti ed i centrocampisti creano grande densità nella zona centrale del campo, la linea difensiva generalmente resta molto alta.

In caso di perdita del possesso, i calciatori in zona cercano di riconquistare immediatamente il pallone.

Esame “Big Six”, i numeri di Roma e Napoli

Roma-Napoli è a tutti gli effetti un big match.

La squadra capitolina fatica contro le “big”: solo 3 punti in 8 partite, frutto di 3 pareggi (nessuna vittoria fino ad ora).

Nessun cleansheet per la Roma, che ha subito 22 goal in totale (con una media di quasi 3/partita) segnandone solo 9.

Benino invece il Napoli, che in 8 scontri di vertice ha ottenuto 4 vittorie ed altrettante sconfitte, senza mai pareggiare (un’abitudine, solo 2 “X” totali in 26 partite).

La squadra di Gattuso ha mantenuto la porta inviolata in 3 occasioni, una proprio contro Fonseca, ed ha subito 11 reti (la metà rispetto all’avversario).

I numeri dunque sorridono agli azzurri, che si presentano al “Derby” con rinnovato entusiasmo contro un avversario che soffre enormemente la pressione dei grandi incontri.

Roma-Napoli andrà in onda su Sky (canale 201 o 251) alle 20.45 di Domenica.

