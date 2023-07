Roma-Napoli, quel derby del sole che “non trova pace”. Enrico Brignano, insulta gravemente un cantante napoletano, condannata sui social anche da Ciro Immobile!

Sta suscitando polemica un commento pubblicato dal profilo Instagram di Enrico Brignano sotto un video del cantante Mario Forte. Ma andiamo con ordine. Forte ha pubblicato un reel che lo ritrae ad uno dei tanti gender reveal party a cui viene invitato per cantare i suoi successi, tra cui “Sarà lui? Sarà lei? – Baby Shower”. Sotto al video, compare un commento spiacevole dell’attore Enrico Brignano: “Pattume”. Così, si è scatenata l’ira dei colleghi di Mario Forte e di tanti volti napoletani. Il cantante si è sfogato in un lungo post. Infine, è arrivato il video di Flora Canto. La moglie di Brignano ha assicurato che l’attore non si sarebbe mai permesso di scrivere un insulto simile, dunque il profilo Instagram ufficiale da cui è partito il commento potrebbe essere stato hackerato.

Mario Forte quanti attestati di stima …

Mario Forte ha ricevuto una pioggia di solidarietà. Ne citiamo alcuni. La cantante Nancy Coppola ha commentato: “Caro Enrico Brignano, sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto. Hai offeso il mio collega Mario Forte chiamandolo “pattume” semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che qualcuno mai ti abbia chiamato monnezza per le tue battute “ironiche”. Ma visto che siamo a questo, te lo dico io”. Il calciatore Ciro Immobile si è schierato dalla parte di Mario Forte: “Bravo Mario”. La cantante Paola Pezone ha aggiunto: “Quello voleva un po’ di pubblicità per gli spettacoli che ha a Napoli? Non si vede e non si sente più, oggi ha avuto un po’ di visibilità grazie alla ‘pattumiera'”. E tanti altri commenti. Infine, è intervenuta la moglie di Enrico Brignano, Flora Canto, che ha spiegato che il commento non sarebbe stato scritto da suo marito.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati