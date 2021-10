Roma-Napoli: quante storie in una sola partita

La settimana di Coppe ha lasciato tanti risultati controversi, soprattutto quello della Roma in Norvegia, un 6 a 1 che non lascia spazio a recriminazioni. Un’autentica Caporetto che a certi livelli non ci si può permettere.

Il Napoli invece esce più che bene dal giovedì europeo. Vittoria convincente e tre punti fondamentali per proseguire il cammino in Europa League.

Sulla carta sembrerebbe non esserci partita tra Roma e Napoli, ma guai farsi illusioni, sarà una gara ricca di insidie e con tante storie al suo interno. In primis il ritorno di Spalletti a Roma. Un rapporto quello tra il tecnico toscano e la Capitale di amore e odio, ancora più che vivo nel popolo giallorosso. Per certi versi ricorda la storia tra Napoli e Higuain, solo che big Luciano non è scappato da Roma.

Piuttosto la vicenda con Totti non è mai stata digerita dai capitolini. “Speravo de morì dopo”, l’ultima battuta del tecnico toscano rispetto alla serie su Francesco Totti che vede il tecnico napoletano come il grande nemico del Capitano romano, tanto per aggiungere un po’ di pepe ad una sfida, già piena di motivazioni.

Una Roma diversa da giovedì

Sarà comunque una Roma ben diversa da quella di Coppa, sia negli uomini che nell’atteggiamento. La squadra di Mourinho ha nel dna la capacità di tirare fuori prestazioni maiuscole, quando meno lo si aspetta.

Zaniolo dovrebbe essere degli undici, più il rientro in gruppo degli assenti contro il Bodo Glimt, una formazione tipo che vuole riscattare le ultime sconfitte, inanzi ai primi della classe, occasione più unica che rara.

Lo sa bene Spalletti che ha talmente trasmesso questo spirito ai suoi ragazzi, tanto da fargli preferire di proseguire il ritiro fino a domenica, alla faccia dell’ammutinamento. Anche per il Napoli nessuna sorpresa di formazione: assente Manolas, oltre ai lungo degenti Malcuit e Ounas, dubbi sul portiere titolare per il resto undici tipo con il rientro di Zielinsky e Ruiz tra i titolari, Osimhen dal primo minuto e difesa con Rui, Di Lorenzo sugli esterni, Koulibaly e Rahmani al centro.

La difesa romanista ha mostrato di soffrire i tagli centrali, spazio in cui il nigeriano può andare a nozze, manca anche di quella fisicità che ad oggi sembra l’unica arma in grado di mettere in difficoltà il buon Victor.

Conoscendo il tecnico portoghese non resterà ad aspettare il gioco del Napoli ma farà la sua gara cercando di imporre il proprio gioco. Centrocampo e attacco sono i reparti migliori di Mou, tutti i titolari confermati con Zaniolo dall’inizio a completare io trio offensivo con Abraham e Mkhitaryan, più Pellegrini ad agire alle spalle.

Qualità contro compattezza

Proprio quest’abbondanza di qualità lascia il passo però alla fase di contrasto del gioco, elemento questo che può giocare in favore del Napoli che nel palleggio può trovare la sua arma vincente.

Non sarà in ogni caso la Roma vista al polo nord ma una squadra che darà tutto per fermare la capolista, non bisogna farsi illusioni dunque e dare il massimo, in una gara chiave nel percorso intrapreso dai partenopei in quest’annata che potrebbe diventare storica.

