Roma-Napoli, Mourinho pronto alle “Barricate”

Come se la giocherà José Mourinho contro il Napoli? Probabilmente con un assetto più difensivo, secondo quello che scrive Vocegiallorossa.it:

“Il Roma-Napoli che andrà in scena domenica sera all’Olimpico ha un po’ il sapore del déjà-vu. La squadra di Spalletti è lanciatissima e spettacolare, ma il tecnico di Certaldo non ha mai battuto Mourinho in carriera e non è ipotesi peregrina il fatto che il portoghese possa impostare la sua partita per limitare gli azzurri, più che per provare a dominarli: è un fatto insito nelle caratteristiche del portoghese, che i big-match spesso se li gioca in questo modo più che cercando di aggredire, specie contro squadre così efficaci come il Napoli di questo periodo.

Uno scenario che suggerirebbe una maggiore pressione, a livello fisico e non, per i giallorossi, che però hanno fatto dell’entusiasmo e della leggerezza la loro forza nel successo dello scorso anno in Conference League: e proprio entusiasmo e leggerezza devono essere gli ingredienti principali per affrontare quella che probabilmente è la squadra più in forma d’Europa, che vince da dieci gare consecutive nelle due competizioni, che ha dominato un girone di Champions League tutt’altro che banale e che, ovviamente, è prima in campionato. Proprio per questo motivo, un’eventuale sconfitta contro i partenopei – presa a sé stante, senza ragionamenti sulla prestazione – non sarebbe un disastro e prendere punti – il che significherebbe fermare la serie positiva della squadra di Spalletti – sarebbe un plus che in questo momento non hanno avuto né la formazione che precede la Roma in classifica, il Milan, né quella che la segue, la Lazio”

