Roma-Napoli, Mazzarri spiega il KO: Quando giochi ogni tre giorni non puoi ritrovare la brillantezza”

Il Napoli ha perso l’ennesimo scontro diretto in casa e contro la Roma non ha prodotto il gioco che si è visto lo scorso anno. Una squadra irriconoscibile quella che si è vista contro i giallorossi e Walter Mazzarri non ha cambiato la linea tracciata prima da Rudi Garcia. Tanto nervosismo si è visto in campo con Politano che è stato espulso, e subito dopo Pellegrini e Lukaku hanno realizzato i gol della vittoria per la Roma. Una situazione abbastanza grave questa del Napoli che dopo metà anno hanno oramai alzato bandiera bianca per la lotta scudetto. L’unico obietto in auge (per adesso) è l’entrata in Champions League.

In conferenza stampa Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Roma: “Mi dispiace molto perché prima dell’espulsione eravamo stati superiori come gioco. Non voglio parlare degli arbitri, però dico solo che a Politano è stata tirata la maglia in continuazione. Preferisco guardare la gara e posso dire che eravamo partiti bene e stavamo crescendo anche sul profilo del possesso palla. Io credo che stasera eravamo sulla strada giusta sotto ogni aspetto. Sono stati sfavorevoli gli episodi e non abbiamo avuto il giusto merito alla fine. Però è andata così e adesso guardiamo avanti. Io non credo che questa squadra abbia bisogno di cambiare modulo o atteggiamento tattico. Mi sembra che come calcio che si fatto molto bene col 4-3-3, poi è chiaro che ci sono degli accorgimenti da prendere. E’ vero che creiamo poche occasioni rispetto al volume di gioco che sviluppiamo. Però se vediamo la gara, abbiamo messo in difficoltà la Roma. Ribadisco che in undici contro undici siamo stati più bravi dell’avversario, ma è altrettanto vero che dobbiamo essere concreti e decisivi negli ultimi metri in fase di realizzazione“

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati