Roma-Napoli, Il Derby ed i suoi numeri!

Il big match tra Roma e Napoli, valido per l’undicesima giornata di Serie A, andrà in scena domenica 23 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. “Sky Sport” ha svelato quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori.

“In casa Roma si discute del ballottaggio a centrocampo: nel dettaglio, Mourinho deve scegliere se schierare Kumbulla in mediana, nonostante sia ancora alle prese con qualche fastidio muscolare; in gioco ci sono anche Camara e Matic.

In difesa invece spazio ai soliti Smalling, Ibanez e Mancini. L’attacco sarà composto da Abraham (preferito a Belotti), con Zaniolo e Pellegrini nel ruolo di trequartisti. A destra torna Karsdorp, ma Mourinho potrebbe preferirgli Zalewski.

Qualche dubbio anche in casa Napoli: con Anguissa infortunato, Spalletti si affiderà probabilmente a Ndombele, come già accaduto contro il Bologna. In difesa ci sarà ancora Juan Jesus, preferito ad Ostigard per rimpiazzare Rrahmani. Altro ballottaggio sulla corsia di sinistra, con Olivera che potrebbe giocare di nuovo titolare al posto di Mario Rui. I dubbi principali sono in attacco: ballottaggio Osimhen-Raspadori e Lozano-Politano; per adesso il nigeriano sembra in vantaggio”.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Roma-Napoli:

La Roma di Josè Mourinho ospita il Napoli di Luciano Spalletti, per il match in programma domenica alle 20:45. Il tecnico di Certaldo non ha mai battuto il portoghese in sei sfide (tre sconfitte e tre pareggi).

La gara tra Roma e Napoli verrà trasmessa su DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX.

Il match si può seguire anche in streaming sempre su DAZN, tramite pc o l’app mobile.

I precedenti:

Roma-Napoli si sono sfidate 150 volte in Serie A Tim. Questo il bilancio:

52 vittorie Roma

52 pareggi

46 vittorie Napoli.

All’Olimpico invece si sono sfidate 75 volte e vediamo: 33 vittorie della Roma; Pareggi 29; Vittorie Napoli 13.

L’ultima vittoria della Roma 2019-20: 2-1 19’ Zaniolo, 55’ Veretout rig., 72’ Milik.

L’ultimo pareggio: 2021-22: 0-0.

L’ultima vittoria del Napoli: 2020-21: (0-2) 27’ Mertens, 34’ Mertens.

