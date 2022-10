Roma-Napoli: Ancora una volta tanto veleno!

Questa sera a Roma, stadio Olimpico, arriva il Napoli di Luciano Spalletti primo in classifica con 26 punti. La squadra di Josè Mourinho è al quarto posto con 22. C’è tanta attesa per una sfida che si annuncia bella, avvincente e vibrante. Intanto, però, nella capitale sono davvero tanti gli striscioni contro la città partenopea. Eccone alcuni come si può vedere dalle immagini pubblicate sui vari social:

“Roma sogna Vesuvio vomita su quella fogna”.

E poi: “Dai dell’infame e ti fai onore, ma sul cancello c’era un collaboratore”. Quello che un tempo era il derby del Sole, è diventato oggi un clima di tensione. L’auspicio è che si possa giocare in uno stadio acceso dalla passione per il calcio e null’altro, magari senza i soliti cori (la speranza c’è). E confidando che all’esterno dell’impianto sportivo capitolino non si verifichino brutti episodi di violenza. Prevalga lo spettacolo in campo e la bellezza di questo sport.

Quando l’ignoranza si mostra per intero!

