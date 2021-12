Rodgers: “Dipende tutto da noi, se giochiamo ai nostri livelli possiamo vincere”

Brendan Rodgers, alla vigilia del match decisivo contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore del Leicester è fiducioso sull’esito della gara.

“Abbiamo diversi problemi con alcuni giocatori, Tielemans però si è allenato ed è partito con la squadra. Lui è disponibile, sono invece 7 che non sono partiti con la squadra. Vedrete dopo l’allenamento chi non è venuto qui a Napoli. E’ successo tutto all’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole…”.

“Destino nelle nostre mani? E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l’importante è non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non vediamo l’ora di giocare questa partita…”.

“Le ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono alcune cose positive. Dobbiamo pensare a migliorare e dare il massimo in campo. Gli indisponibili non sono concentrati tutti in un solo reparto, ci sono alcuni giocatori le cui condizioni non sono delle migliori, ma sono sicuro che potremmo fare una buona partita…”.

“Il girone è complicato, il Napoli ha grande esperienza e una storia rinomata. Al momento ha anche un grande allenatore, ci siamo incrociati quando era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere”.

