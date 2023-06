Rocchi: Col Var non ci sarebbe stato il violino.

L’ex arbitro, Gianluca Rocchi, nel corso della trasmissione di Radio RAI 1, radio Anch’io, torna sul famoso episodio del violino di Garcia.

Era un Juventus-Roma del 2014, molto discusso, con Rocchi come arbitro e il nuovo tecnico del Napoli, sulla panchina giallorossa.

Il designatore arbitrale ripercorre, gli episodi di quella partita:

“Ricordo bene quella gara, mi creò parecchi problemi. Con una battuta posso dire, che con la tecnologia odierna, probabilmente in quella partita, non ci sarebbe stato il violino di Garcia”

Un’ammissione degli errori che ci furono, che costarono caro a quella Roma, che terminò la stagione al secondo posto.

Con il senno del poi, Rudi Garcia, avrebbe portato lo scudetto nella capitale, probabilmente. Un traguardo storico, tanto quanto quello del Napoli, di quest’anno. Soprattutto considerando il fatto, che quella Roma, era si un’ottima squadra, ma non la migliore di quel campionato.

Rocchi aggiunge, in quest’intervista, che l’introduzione del VAR , sia fondamentale per evitare certi episodi:

“Con la tecnologia avrei avuto più facilità, nella risoluzione di alcuni problemi. Quel Juve Roma è una di quelle partite, in cui rimpiango di non aver avuto il Var. Forse oggi parleremmo di un’altra storia”

Una storia non scritta, ma che comunque conferma le qualità del tecnico transalpino. A cui Rocchi da il suo benvenuto:

“Mi fa piacere ritrovare Garcia, un grande allenatore”

Il benvenuto ufficiale verrà dato, tra l’altro, nella conferenza stampa di questa sera, a Capodimonte.

C’è tantissima curiosità di ascoltare le prime parole, del nuovo allenatore del Napoli. Sia per ciò che riguarda l’assetto tattico, che vorrà dare alla squadra, ma soprattutto per sapere il suo pensiero, sul mercato degli azzurri. Argomento, che mai come in questo momento, sta molto a cuore ad ogni tifoso napoletano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati