Roberto Sosa: “Possesso palla? Solo strumentale! Osi come Mbappé ed Haalland”

Roberto,El Pampa, Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia “Tutti al Var“. A seguire le sue principali parole.

“C’è uno Spezia-Verona da non sottovalutare in virtù della lotta salvezza. È una gara importante per una zona della classifica che si fa sempre più calda, soprattutto dopo il successo degli scaligeri a Verona. Ritengo addirittura che possa rivelarsi la partita più passionale di questo turno. Le altre gare non offrono lo stesso appeal sportivo, anche a causa della discontinuità delle squadre in corsa per la Champions. Possesso palla? Bisogna capire quali siano le reali intenzioni dietro a determinate polemiche, che potrebbero rivelarsi strumentali ed essere utili anche per accrescere la propria popolarità. La palla è fondamentale in tutte le fasi di gioco, per dominare, creare occasioni ma anche per difendersi. Il Barcellona, infatti, ha subito soltanto otto reti, proprio tramite il dominio della palla. Tutte le squadre al vertice dei campionati europei dominano la statistica sul possesso”

