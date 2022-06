Roberto Rambaudi: “Non si puo’ parlare di scudetto se si vendono i migliori”

Roberto Rambaudi, ex calciatore ed opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Voce e’ popolo, in onda su Radio Marte, sul Napoli e sul mercato, queste le sue parole:

“era anche perché magari nelle corde politano non ha tanti gol nel suo repertorio, diciamo che fa quelli che deve fare, poi penso anche per una scelta di gioco anche tatticamente per magari allargare le difese avversarie, quindi stando larghi con la linea laterale così costringi i difensori a stare in uno contro uno con te. Allargare le maglie difensive per dare più spazio.Segna poco, è perché magari non ha reso come magari l’allenatore pensava che rendesse e quindi magari poi manca anche un po di fiducia”

Sulle dichiarazioni scudetto di ADL

“Le dichiarazioni devono venire in due, no, c’è l’allenatore e il Presidente, se arrivano tutte e due vuol dire che son convinti. Io credo che per ora il Napoli non si debba privare dei suoi giocatori fondamentali. E cioè per adesso il portiere Ospina e Koulibaly sicuramente che il giocatore in Europa ce n’è pochi come lui, quindi fa reparto da solo e gli altri con lui migliorano. E una sicurezza e una garanzia per tutti, quindi se vuoi lottare per lo scudetto non lo puoi dare, Anguissa ce l’hai. l’hai preso ti dà fisicità tecnica e intelligenza, Fabian che mi piace molto mi è sempre piaciuto e quindi se vuoi lottare per lo scudetto questi giocatori secondo me li devi tenere…”

