Roberto Rambaudi: “Il Napoli deve puntare al successo…”

Roberto Rambaudi nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda sulla emittente Televomero, ha parlato del Napoli, che grazie alla vittoria con lo Spezia, ha approfittato del mezzo passo falso dell’Atalanta portandosi in testa alla classifica:

“La Serie A, a causa della pausa per il Mondiale di Qatar 2022, è fatta di due campionati, come in Argentina. Il Napoli deve puntare al successo già nel primo. La compagine di Luciano Spalletti compete per vincerlo perché gioca meglio delle altre squadre”.

Rambaudi ha poi concluso

“Il Napoli è la formazione più europea perché sa giocare in modi diversi, l’Atalanta è una squadra più cinica ma il suo vero obiettivo è la Champions. Durante la sosta sarà fondamentale la gestione dell’allenatore, sia dei giocatori inattivi per un mese sia di quelli che andranno al Mondiale. Spalletti è molto bravo in questo aspetto. Lozano è stato determinante contro lo Spezia: nella sua zona ha spaccato la difesa, gran parte del merito sul goal di Raspadori è suo”,

