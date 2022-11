Roberto “Pampa” Sosa”: “Diego avrebbe detto certamente la sua, Soprattutto per ciò che riguarda i diritti civili.

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Due anni fa, alla morte di Maradona, ho pianto per una settimana come un bambino. Oggi lo ricordo con il sorriso, come ci ha abituato Diego, preferisco dire che è in giro ovunque, non sarà mai dimenticato. Cosa avrebbe detto del Mondiale in Qatar? Lui combatteva contro tutti, sapeva trovare le parole giuste anche con una battuta, in questo torneo sono accadute cose che vanno al di là dello sport, Diego avrebbe detto certamente la sua, soprattutto per ciò che riguarda i diritti civili.

Sosa afferma: “Contro il Messico per l’Argentina è decisiva, la troppa pressione ha giocato un brutto scherzo alla Selecion”

L’Argentina? Forse la troppa pressione ha giocato un brutto scherzo, la stampa ha scaricato molta tensione anche su Messi, Di Maria, Otamendi, sul fatto che probabilmente sarà il loro ultimo Mondiale. Tatticamente l’Arabia Saudita ha sorpreso un po’ tutti con la difesa altissima, è una gara da dentro o fuori praticamente, servono tre punti necessariamente. Certo, il pareggio tra Polonia e Messico ha riaperto un po’ tutto, c’è stato un pizzico di buona sorte e se domani si vince le cose torneranno a posto.

La favorita? Per ora il Brasile è stata la squadra migliore, tatticamente ed individualmente, ha creato palle gol e gioco, anche la Spagna mi è piaciuta molto”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati