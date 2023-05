Roberto “Pampa” Sosa: “Spalletti via da Napoli? Non ho avuto questa impressione…”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, nei giorni scorsi, ha fatto visita a Luciano Spalletti e ai suoi ragazzi in quel di Castel Volturno insieme a Kekko, il frontman dei Modà. Queste le sue parole nel corso della trasmissione Terzo Tempo, programma in onda sulla emittente Tele A:

“Luciano Spalletti via da Napoli? Non ho avuto questa impressione quando sono andato a trovarlo. A me e a Kekko dei Modà ha detto che voleva pensarci, valutare tutto con grande attenzione. Non dico che resterà sicuramente, ma non mi sembra un addio così scontato”.

“Mi rifiuto di credere – ha continuato l’ex attaccante argentino nel corso del suo intervento – che la magia non esista e spero ancora che Spalletti possa restare sulla panchina del Napoli. Questa città è bellissima, ma ti mette anche tantissima pressione. Il mister ha dato tutto se stesso per questa squadra tanto da vivere nel suo ufficio di Castel Volturno. Per questo si domanda se potrà dare ancora tutto ciò ai tifosi dopo due stagioni così intense”.

