Roberto Insigne: “Peccato non sfidare Lorenzo”

Nel prepartita di Napoli-Benevento si è espresso Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, riguardo la partita:

“Stasera Lorenzo guarderà la partita, non ci siamo sentiti perché ieri era impegnato per la partita e non ci disturbiamo mai. Mio fratello è il mio idolo. Giocare qui da napoletano e da fratello di Insigne è un’emozione unica. Sono un po’ dispiaciuto perché non c’è Lorenzo, sarebbe stata una bellissima sfida. Spero di scambiare la maglia con Politano che è un giocatore che mi piace tantissimo.

Stasera che partita farete? “Faremo una partita alla portata del Napoli. Cerchiamo di migliorarci sapendo che giochiamo contro una grandissima squadra. Dobbiamo fare la nostra partita. Entrambi abbiamo due gare difficili alla ripresa del campionato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati