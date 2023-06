Roberto “El Pampa” Sosa sul futuro del Napoli, si esprime cosi: “Non bisogna drammatizzare! Garcia, sono convinto, fara bene…”

Roberto Sosa, detto “El Pampa”, ex attaccante argentino che ha giocato in Serie A con le maglie di Udinese e Napoli (squadra con la quale ha giocato anche in Serie C e in Serie B), è intervenuto nel corso del Raduno Operazione Nostalgia sponsorizzato da PlanetWin365 a Ferrara ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole:

“Qual è la mia previsione in vista della prossima stagione in ottica Napoli? Non bisogna drammatizzare sull’avvicendamento tecnico”.

Poi ha aggiunto: “Quando mister Luciano Spalletti ha deciso di andar via da Napoli c’è stata un po’ di tristezza in città e tra i tifosi partenopei che amano molto il toscano. Detto questo, ritengon che Garcia sia un ottimo allenatore, bisognerà lasciarlo lavorare e dargli la giusta fiducia e serenità per esprimersi al meglio. Il tecnico francese è stato intelligente nel dire che non cambierà niente. Sono convinto che farà bene, a Napoli gli aspetta un futuro importante“.

