Roberto Calenda, manager Osimhen, ha lasciato l’Hotel Rosatti. Una toccata e fuga che apre a scenari di film gia’visti

Victor Osimhen è arrivato intorno alle ore 15 nel ritiro del Napoli insieme al suo manager italiano Roberto Calenda. Ma è stata una toccata e fuga quella del procuratore, perché è uscito da pochi minuti dalla struttura che ospita gli azzurri a Dimaro -Folgarida. L’incontro con Aurelio De Laurentiis non è durato moltissimo, ma è difficile fare ipotesi basate sulla durata di un summit di mercato. L’orario non può essere indicativo ai fini della trattativa per una questione tanto delicata quanto un prolungamento contrattuale.

Chissà che le parti non erano già d’accordo su tutto ed è bastata qualche oretta per incontrarsi e stringersi la mano. Nel frattempo Roberto Calenda, l’agente di Victor Osimhen che aveva accompagnato il nigeriano nel ritiro azzurro, ha incontrato il presidente De Laurentiis all’Hotel Rosatti per parlare del futuro del bomber nel giro di qualche ora. Giusto il tempo di rivedersi e discutere (forse) di opzioni già concordate.

L’incontro è durato un’oretta, il procuratore dell’attaccante del Napoli ha appena lasciato il quartier generale degli azzurri ed è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti e curiosi presenti.

