Roberto Bordin: “Lobotka è fenomenale. Ho segnalato due calciatori…”

Bordin ha dichiarato: “Lobotka è fenomenale, riesce a strappare quei 5-6 metri palla al piede, ha 4 occhi perché vede sempre l’avversario, riesce anche ad andare in gol per cui è completo ed indispensabile. E’ molto bravo nel recupero palla e poi ha questa capacità di trasformare azioni negative in positive, è veramente bravo.

Nessuno pensava che Anguissa potesse avere queste qualità, si può spingere anche in avanti mentre Zielinski lo conosciamo bene, ha bisogno di continuità per fare quelle giocate che solo lui sa fare. Il Napoli tutto ha qualità importanti, tali da permettergli di fare bene in Italia ed in Europa.

Calciatori da segnalare? Crisiano da Silva è un terzino sinistro devastante, vinceva le partite da solo e l’ho proposto anche in serie A, ma poi ha deciso di tornare a casa, in Brasile. Ho segnalato anche Vadim Rata, un centrocampista completo ed ha anche un buon tiro, adatto alla nostra categoria. Ha carattere ed entusiasmo, come Simeone.

La gestione Osimhen non sarà semplice perché certamente il calciatore sarà felice del rendimento del Napoli, ma vorrà essere partecipe e pian piano rientrerà. Detto questo, Spalletti ed ogni allenatore vorrebbero sempre avere problemi di qualità e non di carenza.

Oggi il Napoli ha qualcosa in più delle avversarie e lo sta dimostrando. In primis, ha una rosa più completa e avendo più competizioni, tutti i giocatori gireranno”.

