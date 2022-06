Roberto Baggio alla Gazzetta: “Italia fuori dal Mondiale? …fa rabbia!

Roberto Baggio, meglio conosciuto come il divin codino, ha rila sciato un intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, pubblicata nella edizione odierna, dove racconta in particolar modo la sua “rabbia“per la mancata partecipazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar. Ecco le parole del divin codino sulla Nazionale e non solo, in esclusiva alla Gazzetta dello Sport

“La vergogna più grande è che l’Italia non sia andata di diritto in Qatar avendo vinto l’Europeo. È scandaloso, mi sembra una follia. Si saranno guadagnati un premio questi ragazzi o no? Se fossi stato al posto loro non so davvero come avrei reagito… È la cosa più brutta da accettare, perché in una partita 90 minuti può succedere di tutto, va storta un’azione e resti a casa? È incommentabile dai…”.

Su Mancini:

“L’ho visto la settimana scorsa, gli ho detto che deve restare lì a lavorare. Quello che ha fatto all’Europeo è stato straordinario, ha il termometro di tutti i giovani e ricostruirà la squadra per il futuro”.

Sui Giovani:

“Il talento prende il volo” che l’ex numero dieci porta avanti con ITA Airways” – aggiunge: “Abbiamo tanti ragazzi bravissimi che non trovano spazio, è un problema anche per la Nazionale”

Chi il Nuovo Baggio:

“Nicolò Zaniolo, spero si riprenda bene, lo sta già facendo. Purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni ma mi auguro possa tornare ai livelli di una volta. Il gol nella finale di Conference gli farà sicuramente bene, sono cose che danno una fiducia incredibile”.

Sulla Conference e la Roma:

“La Roma ha ottenuto un grandissimo risultato, è stato un trionfo incredibile, primo perché era il debutto di questa coppa, poi perché Mourinho è riuscito nel suo primo anno a regalare una gioia così grande a Roma, chapeau”.

Sul Campionato :

“È stato un bel campionato anche perché ci ha fatti stare con il fiato sospeso fino alla fine. Grande merito a Milan e Inter e a me non dispiaceva neanche il Napoli, se avesse avuto Osimhen a disposizione tutto l’anno non so come sarebbe finita… La Juve? È giusto che respiri ogni tanto”.

Su Maradona, Totti e Signori si esprime cosi…:

“Meritava un altro tipo di vita per quello che ha rappresentato con quell’attrezzo tra i piedi, è stato triste vedere come ha vissuto i suoi ultimi anni dopo aver dato gioia a tanta gente. Certe scelte sbagliate possono rivelare tutta la fragilità dell’uomo. I giovani dovrebbero prendere parte più bella di lui, la purezza nel giocare, la passione per calcio, e stare lontano da tutto il resto”.

“A Francesco avevo detto di continuare a giocare, ha avuto una carriera straordinaria, è un esempio per tanti ragazzi così come lo è stato Beppe con cui ho avuto la fortuna di giocare. Purtroppo per dieci anni è stato massacrato, è finita bene e gli auguro tutto il meglio, a lui come a Totti”.



