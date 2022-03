Acqufresca: “Osimhen, assenza importanteper il Napoli, ma con Mertens casca in piedi”

Robert Acquafresca, ex attaccante, e stato intervistato dalla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sulla gara Atalanta-Napoli di Domenica prossima allo Gewiss Stadium di Bergamo. Vi riportiamo uno stralcio dell’ intervista dell’ ex attaccante Acquafresca ai microfoni della Radio Uffiiciale del Calcio Napoli:

“E’ una grande assenza quella di Osimhen a Bergamo, ma il Napoli casca in piedi con Mertens che è un grande giocatore.

L’Atalanta fa fatica a segnare? Parliamo di un periodo di difficoltà. Dopo questi anni l’Atalanta non è più una sorpresa per il modo di lavorare della società. Il modo di giocare di Gasperini è molto europeo, l’Atalanta è stata anche sfortunata con alcuni episodi che non gli sono girati a suo favore. Ci sono stati problemi fisici per Zapata e Muriel, mentre a Ilicic gli faccio l’imbocca al lupo perché ha un altro tipo di problemi.

Spallettti? Penso che stiamo parlando di uno dei migliori allenatori italiani. E’ stato sempre in piazze difficili, è un allenatore con le spalle molto larghe, a Napoli con i risultati fin qui ottenuti ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo allenatore. Un grande tecnico è anche un aziendalista che deve valorizzare i giocatori che attraversano un periodo di difficoltà”.

