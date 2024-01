Riyadh: La Supercoppa della vergogna

Riyadh, Arabia Saudita, dove ci sono stati 8 milioni di buoni motivi per De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A e soci, per mettere in risalto quanto il nostro paese, anche nel calcio, abbia imboccato la strada, senza fine, della vergogna e del ridicolo.

Il primo segnale, visibile a tutto il globo, è stato organizzare una manifestazione di carattere Nazionale in un paese dove il calcio è solo un intrattenimento per sceicchi ed emiri, per il piacere d’incassare pochi spiccioli, e cassare quella poca dignità rimasta al cosiddetto professionismo con i tacchetti di ferro!

In pratica, vado al camposanto in Limousine, poi all’ uscita farò l’autostop per tornare a casa, ma almeno nessuno ha visto le pezze al sedere di un calcio, quello nostrano, che sembra ormai avviato su prestazioni a pagamento, come una vera e propria prostituta che vende sé stessa al miglior offerente!

La dimostrazione di tutto ciò giunge proprio nel momento più tragico per la storia del nostro calcio, quello vero, che perde il suo bomber, colui che aveva portato Cagliari sul tetto della serie A con lo scudetto nella stagione 1969/70, sto parlando di Gigi Riva detto Rombo di Tuono

Ieri sera la triste notizia, come un fulmine a ciel sereno, giunga anche la decisione dl ricordare con un minuto di raccoglimento il bomber, al rientro in campo per il secondo tempo. Ma a Riyadh, per chi non lo sapesse, non è contemplato tale riconoscimento, ricordiamo l’assenza totalitaria dei diritti umani!

Ed ecco udire dei fischi vergognosi giungere dagli spalti, dove i calciatori prima ed alcuni tifosi italiani poi, sono riusciti a ridare la giusta dignità ad un mito del nostro calcio, soprattutto all’ uomo che aveva lasciato questa orripilante terra, dove ormai se non sei sporco di petrolio, sei il signor nessuno!

Dopo questo accadimento, se fossi stato nel sig. De Siervo, avrei prima chiesto scusa alla famiglia, poi al calcio italiano, preteso le immediate scuse della Federazione Araba, e rassegnato le dimissioni per manifesta ed irriguardosa inferiorità morale e professionale.

Ma in Italia chi è che si dimette? Nessuno, vi pare! E quindi ancora una volta, l’Italia del calcio, fa i conti con la propria immoralità sportiva, solo perché’ ha 8 milioni, a suo dire, di irragionevoli ragioni! Complimenti a tutti!

