Uno dei momenti che hanno caratterizzato l’esordio del Napoli è stato quando Lobotka ha lasciato il posto a Ostigard nel recupero. Una sostituzione che può essere interpretata come la mera necessità di far rifiatare il pivote azzurro. Classico avvicendamento orientato unicamente a far scorrere il cronometro. Eppure, quei pochi minuti messi a referto dal norvegese potrebbero anche rappresentare una precisa scelta tecnica.

Magari occorrerà supportarla con test maggiormente probanti, ma Frosinone ha già dato sufficienti prospettive sulla riuscita della scommessa proposta dall’allenatore francese: l’inserimento di un difensore centrale nella posizione generalmente occupata dal metodista.

Insomma, sembra che Garcia voglia andare in una certa direzione, espressione di un preciso atteggiamento, che trascenda il gusto effimero dell’intrattenimento, privilegiando invece maggiore fisicità e agonismo. Una risorsa diversa, quindi, dallo slovacco. Cervello calcistico sopraffino, capace di esprimere un possesso fatto di pura luce, che gestisce i tempi attraverso letture mai banali, rallentando e accelerando in base al momento della gara.

Con Demme ormai ai margini del progetto, cercare attraverso il mercato un’alternativa plausibile a Lobotka potrebbe risultare assai complicato. Piuttosto che una ricerca infruttuosa, quindi, meglio cambiare prospettiva. Ridisegnare la squadra tatticamente, e mettere un frangiflutti a protezione della retroguardia.

Esasperando un gioco dall’indole più difensiva. In ogni caso, nient’affatto inaridito nei principi, perché fondato su transizioni e attacco alla profondità. Così da coniugare l’armonia tra fioretto e spada.

